Euroopa lennujaamades on mitmetunnised ummikud: kokku kutsutakse kriisinõupidamine

Hololei on kutsunud kokku homseks enda juurde nõupidamisele Euroopa lennujaamade ja lennuettevõtjate assotsiatsioonid, et teemat arutada. “Siin pole mõtet kellegi peale näpuga näidata, see ei vii meid mitte kuhugi, meil on vaja reaalseid lahendusi,” rääkis Hololei.