Viking Line muudab suvise reisiplaani tihedamaks

Tänu Gabriella ja Amorella suvisele liiklusele saab alustada Tallinnast pealelõunal kruiisi Helsingi kaudu Rootsi pealinna, kuhu laev jõuab järgmiseks hommikuks. Oma väärika ajaloo, kireva restoranikultuuri, ärikeskuste ja maailmatasemel meelelahutusvõimalustega on Stockholm meile lähim koht, kus kogeda metropoli melu. Stockholmi olulisemad vaatamisväärsused asuvad Viking Line’i terminalist lühikese jalutuskäigu või paadisõidu kaugusel.

Covidi pandeemia ajal kahanes turism Helsingisse, Tallinna ja Stockholmi, samas kui Ahvenamaa menu sihtkohana kasvas tohutult. „Covidi aastatel möödus Ahvenamaa sihtkohana Rootsist. Praegu tundub, et Ahvenamaa populaarsus püsib ja Rootsi reisimine taastub kiires tempos. Tänavu suveks on Rootsi broneeritud palju auto- ja liinireise,” ütleb Viking Line’i müügidirektor Philip Sjöstrand.

Vaatamata inflatsioonile on inimesed valmis kulutama rohkem ja tahavad end hellitada. “Reisijad soovivad, et laevareis sisaldaks luksuslikku elementi, näiteks broneerides spaahooldusi või valides tavapärase hommikueine asemele esmaklassilisi alternatiive. Samuti kulutavad kliendid restoranides ja tax-free kauplustes rohkem raha kui varem,“ märgib Philip Sjöstrand.

Sellele, et reisijad otsivad senisest enam elamusi, viitab ka Viking Line’i eri- ja teemakruiiside suur populaarsus. “Ettevõtte kolmel erikruiisil Helsingist Visbysse on veel vabu kohti ning suve lõpus toimuv Ahvenamaa lõikuspeo kruiis on peaaegu broneeritud,” toob Philip Sjöstrand välja.