Aeg minna reisile: üheksa parimat kohta, kuhu juunis puhkama sõita

Põhjapoolkeral on juunis kõige valgem aeg, kuid temperatuur pole veel eriti kõrgele tõusnud. Seega pakuvad juunis huvi just Lõuna-Euroopa riigid ja ka paljud kaugemad sihtkohad. Kuhu siis tasub praegu sõita?

Viin, Austria

Ajalooline ja kultuurilt rikas Austria pealinn Viin võlub oma, losside, kaunite hoonete ja munakivisillutisega tänavatega. Schönbrunni keiserlik palee on vaid väike osa ilusast arhitektuurist, mida linn pakub. Paljud muuseumid ja vilgas kesklinn koos ostutänavatega on kõik jalutuskäigu kaugusel, mistõttu on linnaga tutvumine imelihtne. Külastamist väärivad nt Secessioni muuseum, Mumok ehk Museum Moderner Kunst ja Viini Riigiooper Wiener Staatsoper.

Elamus on ka jalutamine kauneid tänavaid pidi Viini populaarseimale turuväljakule Naschmarktile. Kioskites on ülekülluses sööke-jooke igale maitsele ning seda kõike pakutakse küllaltki soodsate hindadega.

Island

Põhjamaisel Islandil pole kunagi palav, ometi on see maa alati võluv. Kiiresti vahelduvad ilmamuutused ei üllata õige varustusega reisijaid. Island on üks kiiremini kasvavaid reisisihtkohti, mis meelitab turiste looduse ja põhjamaise eksootikaga tutvuma. Loodusturistidele ja matkahuvilistele on juuni parim aeg Islandi külastamiseks.

Juunis on ka suurepärane võimalus vaalu näha ning vaalavaatlus ongi populaarne just suve alguses. Lihtsaim viis vaalade juurde jõuda on Reykjavikist või põhjapoolsete sadamate kaudu. Eelkõige on Island elamuste maa. Mõnuleda saab Blue Lagoon Spa piimvalges vees või kuumaveeallikas, kus mõnusalt soojad veed hellitavad ja ravivad lausa lageda taeva all.

Kaunid vaated püüavad pilku Thingvelliri, Vatnajökulli ja Snæfellsjökulli rahvusparkides ning tumedate laavaväljade külastus on nagu täiesti teise maailma sisenemine. Võib minna loodusmatkale näiteks ratsutades. Kuna Islandi hobused on kergesti juhitavad, siis sobivad nad ka algajale ratsanikule. Islandiga tutvumine on lihtne ka autorendi või Golden Circle päevareisi abil.

Peruu