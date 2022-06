Inimeste reisihuvi võivad pärssida vähesed üldoskused

Uuringu tulemustest on teaduri sõnul kasu nii turistile endale kui ka reisikorraldajatele. Lisaks sellele, et vilunud turist naudib reisi rohkem, võib inimese enesekindlus turistina mõjutada otsust üleüldse reisile minna. Näiteks ei julge nii mõnedki inimesed Kaaristo sõnul lennata mitte sellepärast, et nad kardaksid lennukis olla, vaid pigem turvakontrolli läbimist või seda, kas nad võõras lennujaamas ümber istudes õige värava üles leiavad. "Teadmine on neil olemas, aga kuna praktilist kogemuspõhist oskust pole, on nad mures," ütleb ta.