Seikle, jäädvusta, jaga ja võida auhindu!

Delfi Reisijuhi veebikeskkonnas stardib fotoväljakutse, mis ootab kõiki suvenautlejaid jagama pilte oma seiklustest mööda Eestimaad. Osalemiseks ei ole vaja teha muud, kui valida välja paigad, mida suvel külastada tahad, teha kohapeal mõni äge pilt ja postitada see Instagrami teemaviitega #seikleDelfigaEestis.

Eestimaa avastamisega saab algust teha juba täna ja põnevaid seiklusi planeerida kasvõi igasse nädalavahetusse, sest auhinnamäng kestab terve suve – kuni 18. augustini! Lugejamängu raames ootavad sind kõik Seikle Eesti keskkonnas kajastatud maakonnad ehk Ida-Virumaa , Lääne-Virumaa , Pärnumaa , Saaremaa , Põlvamaa , Valgamaa , Võrumaa , Järvamaa ja Raplamaa . Külasta neist ühte või, veel parem, käi suve jooksul läbi kõik üheksa! Nii saad Eestile korraliku ringi peale teha ja selle käigus ka sõpru piltidega inspireerida, sest meie väikses Eestis on peidus veel nii palju avastamata aardeid!

Inspiratsiooni sihtkohtade osas saad lisaks ammutada ka meie Seikleja blogist Reisijuhi portaalis. Sinna hakkavad suve jooksul ilmuma blogipostitused julgetest seiklejatest, kes on mõne ekspeditsiooni ette võtnud. Postitustest saad lugeda nende muljeid sihtkohtadest ja ka maakondade hingeeluga veidi lähemalt tutvuda ning selle käigus ehk endagi reisiplaanidesse täiendusi tuua.

Seikle Eestis keskkonnal tasub silma peal hoida veel sellepärast, et terve mängu kestel, kuni 18. augustini, näeb seal osalejate postitatud pilte. Pildid valib süsteem juhuslikkuse alusel ja need vahetuvad pidevalt. Postita oma pilt ja mine vaata, kas õnnestub see ka Delfis tabada!