Täna algasid Tallinna vanalinna päevad: programmis on 400 erinevat üritust

Kolme päeva jooksul toimub üle vanalinna 400 erinevat üritust ning programmi on kaasatud nii amatööre kui ka oma ala tipptegijaid. Kavast leiab teatrit, tantsu, tsirkust, kunsti, erinevat muusikat, luulet ja näitusi, ning seda kõike inimestele tasuta. Kindlasti tasub vähemalt korra päevas läbi jalutada Raekoja platsilt, kus astuvad üles sellised suurepärased artistid, nagu Lexsoul Dancemachine, reket, Kukerpillid ja Smilers. Üheks oodatuimaks kontserdiks festivali pealaval on 5. juunil toimuv retrospektiiv-galakontsert, kus esinevad Ivo ja Robert Linna, Mihkel Raud, Stefan, Laura Prits, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ning Alika Milova.

Rahvakultuurihuvilistel tasub kiigata Tornide väljakule pärimuskülla, kus on väga mitmekülgne programm. Koolinoorte pärimuspäeva ühistantsimisel 3. juunil saavad jalga keerutada kõik tantsuhimulised, sest tantsude õppimine toimub kohapeal ning on kõigile jõukohane. Pillimeeste ühismusitseerimine 4. juunil koondab igas vanuses pillimänguhuvilisi, kel juba hea mänguoskus tagataskus ning kes on harjunud mängima ka kõrva järgi. Koos võetakse ette meie pärimuse raudvarasse kuuluvad tantsu-, laulu- ja pilliviisid, muusikat tehakse seadmata kujul: kokkumäng sünnib siin ja praegu. Samuti kaetakse 4. juunil suur peolaud, kus leidub sülti, salatit, kohvi, kooki, konjakit ja veini ning muu hea-parema vahele ruumi ka mõne laulu jaoks. Pühapäeval, 5. juunil on kõik oodatud oma rahvariideid tuulutama: saab nii ennast näidata kui teisigi imetleda. Samuti toimuvad rahvarõivaste esitlused ning võib kuulda nende saamislugusid.

Sel aastal on suur rõhk ka Toompeal toimuvatel üritustel. Kindlasti on üheks erilisemaks sündmuseks Stenbocki maja hoovis toimuv kolme harfi kontsert, mida saab nautida 4. juunil. Erilist programmi on võimalik nautida ka Piiskopi aias, kus toimub palju erinevaid kontserte, mille sisu ulatub koorimuusikast jazz’ini.