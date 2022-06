Kohalik reisikorraldaja lõpetab lähiajal oma tegevuse

Kidy Tour OÜ (äriregistri kood 11324349) on kinnitanud ametile, et reisijatele, kelle pakettreisid on ära jäänud või kelle pakettreiside kinkekaardid on realiseerimata, on tasutud summad tagastatud või on pakettreisileping reisija nõusolekul teisele reisikorraldajale reisi korraldamiseks üle antud. Ettevõte on esitanud taotluse tagatise vabastamiseks.