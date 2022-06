seikleDelfigaEestis | Mõtle linnast välja: looduslähedane nädalavahetus Võrumaal

Suvi on käes ja see tähendab, et muud ei tahakski teha kui ainult puhata. Kui aga aega on ainult ühe nädalavahetuse jagu, tuleb sihtkoht hoolega läbi mõelda. Minu suveseiklus viis mind Võrumaale küll ainult kaheks päevaks, aga nende kahe päeva jooksul puhkasin terve nädala jagu. Võru maakond pakatab imekaunist loodusest, põnevatest paikadest ja sooja südamega sõbralikest inimestest. Siit saad lugeda minu Võrumaa kogemusest, kuid on asju, mida kirja panna on võimatu. Niisiis haara sinagi kaasa üks endale kallis reisikaaslane ja asu Võrumaa poole teele.

Hinni kanjon

Meie esimeseks peatuspaigaks sai Hinni kanjon. Seal saime autost välja astudes esimese korraliku sõõmu Lõuna-Eesti värskendavat õhku, mis pärast pikka autosõitu uue hingamisena mõjus. Ja see õhk seal oli tõesti midagi hoopis muud kui pealinna kõrgete majade vahel hõljuv asfaldi ja heitgaaside aroom. Kuna sadu oli just lõppenud ja päike hakkas pilvede vahelt piiluma, tervitas meid magus märja metsa lõhn. Peale meie oli kanjoni parklas küll veel üks auto, kuid ühtegi hingelist me oma teekonnal kanjonisse ja tagasi ei kohanud.

Parklast kanjoni oruni viib lühike metsarada, mis oleks justkui muinasjuturaamatust välja võetud. Mets on tihe, kuid laseb läbi parajalt valgust, rada on lai ja tasane. Juba esimesed sammud metsa all viisid peast kõik argimured ja kanjoni orgu jõudes tundsin, kuidas akud hakkasid täituma uue energiaga ja mõte liikus järjest kaugemale pealinna kiirest tempost.