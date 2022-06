Homme toimub Tallinna Lauluväljakul suur suvelaat: koduseid toite ja käsitööd tutvustavad üle 200 perefirma

Suvelaada üks läbiviijatest Reno Hekkonens märkis, et minimalistlikke, kogukonnale suunatud laate toimub palju ja pidevalt, kuid nüüd on kõik väiksed tootjad ja harrastajad ühendatud suureks tervikuks Tallinna peamisel vabaõhuväljakul. "See annab neile võimaluse tutvustada oma tooteid otse tarbijale ilma et oleks vaja läbida ülikeeruline ja kallis kadalipp, et olla esindatud suurtes müügikettides," lisas Hekkonens.