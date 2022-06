Eesti turismiettevõtteid oodatakse taotlema kestlikkust tõendavat Green Key ökomärgist

Green Key on alates 1994. aastast olnud rahvusvaheliselt juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Praeguseks on märgisega liitunud 3600 ettevõtet 60 riigist üle maailma. Eesti liitus Green Key süsteemiga 2001. aastal, kuid seni on ettevõtted märgise taotlemise jaoks pidanud end teemaga suuresti iseseisvalt kurssi viima. Tänavu maist novembrini toimub Eestis esimest korda Green Key taotlusvoor, mis toob keskkonnahoiust lugupidavad turismiettevõtted ühel ajal kokku ning pakub neile koolituste abil koordineeritud viisi märgist taotleda.

“Lisaks majutusettevõtetele, kämpingutele, atraktsioonidele ja konverentsikeskustele ootame sel aastal esimest korda märgist taotlema ka restorane,” ütles Liis Läte, Green Key Eesti esindaja EASi ja Kredexi ühendasutusest. “Meil on hea meel, et sellega saame laiendada kestlikkuse põhimõtetele pühendunud turismiettevõtete ringi, seda enam, et kuni 2024. aastani on märgise taotlemine ettevõtetele ka tasuta.”