COSTA RICA | Riik kui rahvuspark, kust leiab nii aktiivseid vulkaane kui eksootilisi loomi

Parimateks kultuurielamusteks tasuks külastada jaanuari esimesel paaril nädalal Palmarest, mis on on justkui karnevali, rodeo ja muusikafestivali mikstuur või lihavõttepühade aja. Katoliikliku riigina on mitmed Costa Rica pühad seotud kirikuga. Vaatamata külastusajale, on alati võimalik osa saada merikilpkonnade imetlemisest, minna aastaringselt zipline’iga sõitma või õppida surfamist. Häid laineid leidub alati.

Sõltuvalt eesmärkidest varieerub ka eelistatav külastusaeg. Kui soovite Kariibi meres snorgeldamiseks, tasuks sihtida kuivemaid kuid nagu september. Sisemaa, mis on koduks vulkaanidele ja pilvemetsadele, külastamiseks on samuti kuivemad suvekuud kohasemad. Novembrist aprillini on teed sõidetavad ja vihma ei kalla päevad läbi. Vaatamata öeldule tasub vihmasemal madalhooajal maist oktoobrini siht Costa Rica poole seada, kui eesmärgiks on taskukohasemad hinnad ja vähem rahvast.

Suhteliselt rahumeelsel Kesk-Ameerika riigil on rannikud nii Kariibi meres kui Vaikses ookeanis. Lisaks maailmaklassi randadele on Costa Rica üks mitmekesisema ökosüsteemiga paiku maakeral. Teadlased, kes leiutasid zipline’id Costa Rica rohkete metsade uurimiseks, väidavad, et seal leidub koguni viis protsenti maailma liikidest.

Vaatamata sellele, et Costa Rica on kõigest kahe Saaremaa jagu suurem kui Eesti, on sel Kesk-Ameerika riigil palju pakkuda. Costa Rica tähendabki otsetõlkes rikast rannikut. Christopher Columbus olevat Costa Rica avastanud 1502. aastal, kuid kiidulaulu väärib hoopis Emake Loodus.

Taksod : Kuigi taksod pole nii sõbralikud rahakotile kui bussid, leidub ka neid mõistliku hinnaga. Ametlikud riigi taksod on punast värvi. Kui plaanite taksosõitu lennujaamast, siis otsige oranže taksosid. Tegu on ainsate ametlike ja litsenseeritud taksodega lennujaamades. Lihtne on ka eeltellida eraautosid internatist. Taksojuhid, kes pakuvad tänaval teenust ja kellel puudub kollane kolmnurk katusel, on üsna tõenäoliselt väikest lisaraha lootvad kohalikud, kes kasutavad selleks oma eraautot.

Rongid ja bussid: Costa Rica ehitab taas üles oma rongide infrastruktuuri, mis sai 1991. aasta maavärinas kannatada. Hetkel on bussid ühistranspordis kõige paremaks alternatiiviks. Suurem osa neist on erakätes, kuid kuna bussifirmad on valitsuse subsideeritud, siis hinnad taskukohased. Näiteks 4-tunnine bussisõit maksab ligikaudu 7 eurot. Odavamate ja seiklusrikkamate sõitude jaoks tasuks otsida colectivos’eid, kuhu saab peale hüpata ka kohtades, kus peatused puuduvad.

Kuigi asfalteerimata teed võivad olla eriti just vihmahooajal üsna elamusterohked, leidub rendiautosid kõikjal. Elektripistikud on samad mis Ameerika Ühendriikides ehk kaasa tuleks võtta adapter.

Ladina-Ameerika puhul on Costa Rica heaks alguspunktiks. Inglise keel on laialt levinud turistlikemas paikades ning USA dollar aktsepteeritav pea kõikjal. Jootraha jätmist ei innustata just igal nurgal, kuid on sellele vaatamata vägagi teretulnud. Enne jootraha jätmist tasub silmas pidada, kas teenindustasu on arvel juba sisse arvestatud. Valdavalt jääb see kümne protsendi juurde.

Mida Costa Rical teha?

Rahvuspargid

Costa Rica on oma floora, fauna ja maasoojusest tulevate loodusimedega looduse armastajate paradiis. 28 kaitse all oleva alaga võite nädalaid ühest rahvuspargist teise hüpata ja ikka jääb neist mitu nägemata. Leiate rahvusparkidest nii aktiivseid vulkaane, türkiissiniseid koskesid, valge liivaga randu, merikilpkonne kui otselotte.

Tamarindo

Costa Rica kolmesaja ranna seast leiate kõikidele surfamistasemetele sobivaid laineid. Üks paremaid paiku algajatele õppimiseks on Tamarindo, kus alati on võimalus vees hullata ning mille Iguana Surfi inglise keelt kõnelevad instruktorid on tasemel ning kirglikud.

Vida Mía tervisekeskus ja spaa

Heaolu on alati Costa Rica elustiili iseloomustanud. Tegu on ühega viiest maailma sinisest tsoonist, mis tähendab, et lausa patt oleks mitte külastada mõnd spaad. Vahest üks parimatest nende hulgas on Vida Mía, mis asub veidi San Josést väljas “kõrge vibratsiooniga kristallmäe” otsas ning mida on Ameerikate parimaks spaaks tituleeritud.

Selvatura park

Sageli zipline’i sünnipaigaks peetavas Costa Ricas ei tule ohtralt adrenaliini pakkuvatest trossisõitudest puudust, kus külastajail on võimalik džunglit nautida linnulennult. Neile, kes pelgavad kõrgust, pakuvad rippsillad head alternatiivi. Selvatura parkis Monteverde pilvemetsas on üle kolme kilomeetri puulatvade kõrgusel jalutusradu, mis on kohased kõikidele vanusegruppidele.

Centro de Rescate y Santuario Las Pumas

Costa Rica on sedavõrd pühendunud loodushoiule, et kaitstud rahvuspargid katavad üle veerandi kogu riigi pindalast. Rehabilitatsioonikeskusi ja metsiku loodusega retriite on lihtne leida. Üks parimatest paikadeks ohustatud kaslaste tundma õppimiseks on Centro de Rescate y Santuario Las Pumas, kus külastajatel on hea võimalus näha vähemalt viite kuuest Costa Rical elavast metsikust kaslasest.