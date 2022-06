ÜLEVAADE | Juunist kadusid paljudes Euroopa riikides sisenemispiirangud, aga mitte kõigis. Vaata, kus need veel kehtivad

Hispaania – hoolimata sellest, et tegemist on Euroopa kõige populaarsema reisisihtkohaga, nõutakse reisijatelt endiselt Covid-19 tõendit (negatiivne test, läbipõdemine või vaktsineeritus). Enamgi veel – vaktsineerimistõendi kehtivus on 270 pärast ja alles kolmas süst annab pikema kehtivuse (esialgu pole teada veel, kui pika). Läbipõdemistõend kehtib 180 päeva. Küll on kohapealseid piiranguid lõdvendatud, näiteks ei pea enam avalikes kohtades maski kandma.