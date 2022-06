FOTOD | Náfplio — üks Kreeka ilusamaid linnu, kus toimus riigi esimene poliitiline mõrv

Kes autot rentida ei taha, saab reisi alustada ka Ateena Kifissose bussijaamast, sest sealt leiab kõige rohkem linnadevahelisi liine. Tahvlitel on kirjas linnade nimed, õnneks ka ladina tähtedega. Sparta, Olümpia, Epidaurus, Mükeene toovad kiirelt mälusoppidesse ja visuaalsesse mällu ettekujutuse antiiksest Kreekast. Peatusest nr. 1 leiab ka Náfplio, mis küll vaid vähestele — kui üldse kellelegi — midagi ütleb. Tegemist on kauni väikelinnaga, mille hüüdnimeks on kujunenud „Idamaade Napoli“. Tema tõeline olulisus seisneb aga selles, et Náfplio oli Kreeka esimene pealinn (1829 -1834) peale Vabadussõda Osmani mõjuvõimu vastu. Náfplio on linn, kus rajati esimene põhiseaduse väljak, esimene rahvuslik kirjastus, tuli kokku esimene parlament, ehitati esimene teater ja esimene apteek.

Täna on linn tuntud tavernide suure tiheduse poolest kivistel kitsastel vanalinna tänavatel ja merepromenaadil. Juba esimesel jalutuskäigul torkavad silma õitsvate bugenvilleade värvikusse mattuvad hooned. Ka kreeklased ise paigutavad Náfplio Kreeka ilusamate linnade sekka, kus neoklassitsistlikke palkoneid kaunistavad värvilised lillepotid ja linnale vaatab 216 meetri kõrguselt mäetipult alla Palamidi kindlus, milleni jõudmiseks on vaja ära käia 1000 trepiastet. Allapoole jäävad muljetavaldavad Veneetsia mõjutustega fassaadid ja türgi arhitektuuri detailid hoonetel. Kõige parem on Náfplios aga jalutada õhtutundidel mereäärsel promenaadil mereandide väljapanekute vahel restoranide ees, kus saab üllatuda kõige imelisemate mereelukate väljanägemisest. Tavernide vahel kõlab muusika ja tantsivad noored. Lõunatundidel on rohkete Náfplioni treppide vahelistele platvormidele koondatud lauad ühiseks söömaajaks ja kreekalikum ei saa üks õhkkond ollagi. Võib-olla kordusena ehk veelkord õhtul, kui muusikud lihtsalt oma rõõmuks traditsioonilistel pillidel laulu üles võtavad ja teiste laudade tagant nende elurõõmu valjuhäälselt jagatakse.