FOTOD | Seiklemas looduskaunil Türgi lõunarannikul: mida siin näha ja teha saab?

Põlengu jälgi näeb ka laevareisil kanjonis, sest pärast põlenguid on rohelus visa taastuma. Vaated on sellegipoolest imelised, kaljud kerkivad kõrgustesse ja hämmastavalt roheline vesi sillerdab päikeses. Tehisjärve vesi on väga puhas ja mineraalirikas, eriti palju on selles magneesiumi, kuid meie kohalikud saatjad hoiatavad, et ujuma minna ei maksa, kuna vesi on väga külm, nii 12 või 13 kraadi. Vesi on ka väga sügav — vähemalt 100 meetrit, mõnes kohas isegi kuni 240 meetrit. Meid, Eesti hülgeid, see muidugi ei hirmuta ja vette me läheme. Tegelikult küll ainult kolm meist, ainukestena tervest laevaseltskonnast. Nende kaotus, sest ütlen ausalt, et see oli üks parimaid ujumiskogemusi elus. Vesi oli kuidagi nii mõnus ja pehme ega tundunud ka kaugeltki nii külm kui lubati, meie arust oli meres külmem. Eks eestlased juba tea niigi, et meid vaadatakse soojal maal imelikult juba siis, kui 18-kraadisesse merevette ujuma läheme.