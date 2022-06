AVASTA TALLINNA | Mida teha ja kuhu minna Kalamajas?

Telliskivis on kõik omanäoline ja see kehtib ka pidusemiskohtade Sveta ja D3 kohta. Lisaks on Telliskivi Loomelinnakus hulgaliselt väiksemad baare ning käsitööõlle meistreid oma toodangut pakkumas ning mõnus jutuvada kohalike ja külalistega kestab terrassidel hommikutundideni.

Reisijuht soovitab ööbimist Hektoris, sest on üsna tõenäoline, et merekonteineris magamine on enamikule inimestest uus kogemus. Ja kui tore on teha aeg-ajalt asju esimest korda elus ka täiskasvanueas! Hektori puhul on tegemist on iseloomuga hotelliga, mis õhkab kohalikku Telliskivi vibratsiooni – kõik hotellitoad on taaskasutatud merekonteinerid, mis paiknevad tsaariaegses veduriremondi depoos. Hektori loodussõbralikud valikud ja lahenduste otsimine väiksema ökojalajälje jätmiseks hakkavad kindlasti silma. Suurepärane arhitektuur, ülimugavad voodid, võrratu sisehoov, tasakaaluruum, fuajeebaar, köök, lugemisnurk – nii mõnus olemine, et linnas patseerimine võib ununeda.