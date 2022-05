Mida teha algaval nädalavahetusel? Vaata siit!

Kelle põhihuvi on loodus, sel on rikkalikult valikut. Näiteks Ida-Virumaal saab liituda kahe matkaga, minna avastama lendoravate radu ja seiklema Aidu karjääri . Tallinna loomaaed on taas alustanud hilisõhtuste ekskursioonidega , kus loomade öist elu selgitavad asjatundlikud giidid. Raplamaal ootab Indiaaniküla indiaanlaste matkaraja väljakutsele ja üle Eesti saab veel osaleda looduskaitsekuu sündmustel.