VIDEO | Matkamehe nipp: grill kuumaks käbidega

Sõnaga, kui on okaspuud, on ka käbid. Aga miks on käbi hea aseaine grillsöele? Vastus peitub nende ülesehituses – nimelt käbi koosneb teljest ja sellele kinnituvaist kattesoomustest, mis moodustavad tiheda, omamoodi kärjelaadse struktuuri. See aga ei lase tulel neid korraga haarata ja põlema süüdata. Selle asemel need hoopis hõõguvad - täpselt nagu söed. Ning mis hõõgub, see õhkab ka kuuma. Ja seda ongi grillimiseks vaja – kuumust, mitte leeki. Siinkohal on ka hea silmas pidada, et männikäbide kärg on õhulisem, mistõttu lähevad need kiiremini hõõguma. Ent põlevad seetõttu ka kiiremini läbi. Kuusekäbid seevastu on tihedama struktuuriga, mis tähendab, et nende hõõguma saamiseks kulub rohkem küttematerjali. Ent kui need juba hõõguvad, siis kauem. Ehk siis kui teil on vaja paar vorsti ära grillida, sobivad selleks männikäbid. Paksema lihakäntsaka grillimiseks aga tasub panustada kuusekäbidele.