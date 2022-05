Ryanair asendab Riiast alguse saava Palermo lennuliini teise Sitsiilia linna Trapaniga

Uus lennuliin Trapanisse alustab 6. juulil ja lennud toimuvad kord nädalas. Hinnad algavad 133 eurost ( 06. – 13.07 ). Vimased neli edasi-tagasi lendu juunikuus Palermosse on samas hinnaklassis ehk alates 132 eurost ( 15. – 22.06 ). Meeldetuletuseks – kevadel sai sinna veel 35 euroga (vaata SIIT ).

Kui Palermo lennuliin alustas eelmisel aastal lendudega 2x nädalas ning need toimusid ka talvehooajal, siis Trapani lennud toimuvad korra nädalas ning oktoobri lõpuni .

Trapani asub samuti Sitsiilia saarel, Palermost 1,5-tunnise sõidu kaugusel. Elanike arvult on see 10x väiksem linn kui Palermo. Sealt saab mugavalt võtta ette praamisõidu pildil olevale Levanzo-saarele, mis on väikseim kolmest Egadi saarest. Sõit kestab 30-45 minutit.