„Igas valdkonnas on oma auhinnad, oma eesmärgid, mis on maksimum,” ütleb vastne tärniomanik, NOA Chef’s Halli peakokk Tõnis Siigur ja võrdleb tärni saamist Oscari auhinna või olümpiavõiduga.

Paljud auhinnatseremoonial kohalviibijad olid üllatunud, et Eestist said Michelini soovituse nii paljud restoranid. Võrdluseks: Soome on Michelini riik juba aastaid, aga neil on ainult 25 Michelini soovitusega restorani, kuigi tärniga restorane on Soomes kuus ja nad kõik asuvad Helsingis. Eesti alustas seega võimsalt.