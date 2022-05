Sille-Kadri Simer on stand-up koomik ja taskuhäälingu Tissident üks saatejuhtidest. Sel suvel toob naine lavale stand-up show, mis on täielikult pühendatud reisimisele. Võtsime kätte ja uurisime tagamaid, kuidas reisides nii palju nalja saab, et sellest terve etendus kokku tuleb — intervjuu esimese osa leiad SIIT.