Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Muuseumiöö toimub pealkirjaga „Öös on unistusi“ . Sel õhtul on muuseumid avatud hiliste tundideni ja külastus sümboolse tasu eest. Lisaks muuseumidele teevad oma uksed lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad – üht või teistpidi kultuuri, teadmiste ning ajalooga tegelevad kohad. Uuri mõnd põnevat just selleks ööks tehtud valikprogrammi või astu sisse kohta, kuhu oled ammu plaaninud minna. Üle-eestilise sündmusena jätkub ka jutuvestmisfestival „Ööbikuööd“ , sündmust korraldab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Jahedale kevadele vaatamata on lõpuks kätte jõudnud lillede aeg! Pühapäeval on Alatskivi lossis Josephine lillepidu , traditsiooniline kevadine sündmus kunagise kauni paruniproua auks, mille raames leiavad aset aiandus- ja käsitöölaat, lilleteemalised õpitoad ning rikkalik kultuuriprogramm. Ja käes on ka Eesti ühe kevadekuulutaja, Türi Lillelaada aeg, kuhu tuleb kokku 700 kaubapakkujat ning taimi leiab nii ilu- kui ka tarbeaeda.

Narvas ootavad rahvusvaheline laste ooperi- ja balletifestival Narva ning ainulaadne rännak-lavastus „Äär“ , mis on tehtud spetsiaalselt Narvale ja avab Euroopa idapiiri linna eri nägusid. Kahetunnilises etenduses teevad kaasa kutselised ja harrastusnäitlejad ning kohalikud elanikud. See on suurepärane võimalus igaühele Narva uusi tahke avastada ja sellesse linna sügavamale sisse vaadata.

Loodussündmustest toimuvad õige mitu retke, valikus on kanuumatkad, rafting, tunnetusretk ning ka liikumispuudega inimeste matk puhta vee teemapargi ratastoolirajal. Uuri lähemalt Loodusturismi Ühingu kalendrist ! Samuti annab inspiratsiooni ka praegu kestav looduskaitsekuu .

Head toitu pakub toidunautleja restoranide nädal , erilisi jooke Tartu kokteilinädal . Tartus peab ka mänguasjamuuseum oma sünnipäevapidu pealkirjaga „Supermänguasjad“ ning Tartumaal Eesti Põllumajandusmuuseumis on lemmikloomade päev .