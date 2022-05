Vaata täna! Uus dokumentaalfilm näitab, kuidas taastatakse maailma suurimat veealust arheoloogiamälestist

Pikema aja jooksul toimuv vee mehaaniline ja bioloogiline tegevus ohustab seda maailmapärandi objekti ning nüüd teeb teadlaste ja tehnikute eksperdirühm nende veealuste muististe kaitsmiseks tööd ööpäev ringi. Pozzuoli lahe keskel asuva Baia külgedele jääb ühel pool Puteoli (iidse Pozzuoli) sadam ja teisel pool Capo Miseno sadam. Mõlemad maabumiskohad on tohutult prestiižsed – üks neist on Rooma kaubanduse närvikeskus, mis on võimeline vastu võtma üle 1000 laeva aastas ning mille ülesanne on varustada pealinna toiduainetega ja väärtuslike haruldustega eksootilisest idast. Teine sadam juhatab keisririigi laevastikku kogu lahe huvide kaitsmiseks. Silmapaistvad luksuslikud hooned, suurejoonelised spaad ja bordellid, mida külastavad rikkad puhkajad. Pole juhus, et ka keisrid, nagu Caesar, Nero, Marcus Aurelius ja Hadrianus, rajasid pealinna ärevuse eest põgenemiseks oma keiserlikke mõisaid just siia. Seetõttu ei ole ka ime, et just Pozzuolis sündis amfiteater ammu enne tuntuimat Colosseumi Roomas.