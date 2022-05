Eesti Maaturismi Ühing kutsub sellel suvel avastama sõjaajaloo pärandiga seotud paiku kui oma aja märke!

Sõjad jäägu alatiseks ajalukku – see on meie kõigi ühine lootus!

Kuidas sai meist iseseisev riik? Mis oli enne seda? Kas meile kingiti vabadus? Miks olime sajand tagasi nii „kiuslikud”, et ei tahtnud elada Vene tsaari, Saksa keisri ega hiljem ka Nõukogude Liidu võimu all? Põhjusi sõjaajaloo pärandist rääkida on palju!

Mineviku märgid - kaevikud, punkrid, lahingupaigad, mälestusmärgid, okupantide kunagised sõjaväeterritooriumid - on endiselt alles ja igal neist on oma lugu. See on nagu elav ajalooraamat, mis aitab meid mõista, et vabadusel on hind.