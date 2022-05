Reisifännist stand-up koomiku pihtimused: Hispaaniast leitud armastuse kaotasin juba nädalaga

Kes sa oled ja millega tegeled?

Ma olen meelelahutaja Tallinnast. Peamiselt tuntakse mind tänu stand-up comedy'le ja taskuhäälingule Tissident, kuid olen esinenud ka õhtujuhina erinevatel üritustel alates pulmadest kuni konverentsideni. Lisaks sellele on minu suurimaks hobiks reisimine ja eesmärgiks on külastada elu jooksul võimalikult palju riike.

Kui paljudes riikides oled siiani käinud ja millised on neist lemmikud olnud?

Ma olen külastanud umbes 30 riiki ja kõige lemmikumad kohad on olnud siiani Brasiilia, Türgi, Hispaania ja Holland. Seda erinevatel põhjustel: Brasiilia oli mitmekülgne, Türgi oli huvitav, Hispaaniast leidsin armastuse ja Holland oli vabastav. Hispaaniast leitud armastuse kaotasin juba nädalaga, mis oli minu süü. Selgus, et on oluline ka armsama nimi koheselt selgeks õppida, et teda hiljem sotsiaalmeediast üles leida. Armastus Hispaania toidu ja veini vastu jäi aga seevastu püsima.

Kust on pärit sinu reisihimu?

Lapsepõlves ei olnud võimalust reisida ja minu suur unistus oli avastada maailma. Loomulikult telekast nähtud idüll ei vastanud alati tegelikkusele. Nii mõneski riigis olin pettunud nähes piltilusa ranna asemel prügimäge või tuntud vaatamisväärsuse juures saanud aru, et see ei olegi midagi erilist. Pissivast poisist Brüsselis kõndisin mööda, sest see oli nii väike, et ma ei märganudki seda. Samas on olnud ka sellised riike, mis on just vastupidiselt üllatunud. Arvasin noorena, et Türki ei lähe kunagi, sest kõigil olid samasugused pildid ja reisimuljed. Tundus olevat igav kuurort-tüüpi sihtkoht. Sel aastal lähen kolmandat korda! Siiani olen külastanud nelja linna ja käinud ka kohalikus pulmas. Ma olen alati olnud seiklushimuline ja meeldib asju teha omamoodi. Enamasti peatun kohalike juures ja üritan õppida nende elu kohta. Mulle meeldib näha riigi või linna kõiki külgi. Loomulikult on Dubai Marina uhke, aga ma tahan näha ka seda, kus immigrandid elavad, kes selle ehitasid.

Millist tüüpi reisija sa oled?