FOTOD | Vaata, milliseid toite pakutakse Tallinki laevade uues buffet-menüüs

Selleks, et pakkuda buffet-menüüs sesoonset vaheldust terve aasta vältel, on Grande Buffet restorani menüü kontseptsioon üles ehitatud hooajaliste teemalaudade põhimõttel, mis tõstavad esile Läänemere regiooni rahvusköökide rikkaid traditsioone. Nii avab tänavuse suvehooaja Rootsist pärit smörgåsbord, mis pakub laia valikut traditsioonilisi Rootsi laua külmlaua hitte. Skandinaavia kulinaariatraditsioonidele vastavalt pakutakse muu hulgas laia valikut kalaroogi, mis on hoolega valmistatud ettevõtte laevakokkade poolt MSC märgisega ehk kestlikult püütud heeringast ja krevettidest.

“Meie Tallinki ja Silja Line’i laevade buffet-restoranid on pererestoranid, kus kõik saavad avastada hulganisti mitmesuguseid roogi, mis on kaetud erinevate teemalaudadele, ning mida me nimetame turgudeks. Buffet-menüü võimaldab meie külalistel nautida kuuekäigulist, või miks mitte, isegi üheksakäigulist söögikorda, nagu see on kombeks Rootsis suurte pühade ajal. Uus buffet-menüü annab külalistele suurepärase võimaluse mekkida roogi väiksemate ampsudena ja niiviisi kogeda kogu menüü maitserikkust — iga pereliige leiab kindlasti valitud roogade hulgast just oma lemmikud,” ütles Tallink Grupi toitlustusvaldkonna juht Katre Kõvask.

Käesoleval aastal on ettevõtte laevade Grande Buffet restorani menüü valikus senisest rikkalikum valik vegan toite, mis on laudadele serveeritud buffet-väljapaneku osana, kuid mida on sellegipoolest lihtne märgata ülejäänud roogade hulgas tänu rohelist värvi siltidele, samuti ka eraldiseisva väljapanekuna taimse turu ehk Green Marketi laual.

“Buffet-menüü on meie laevade restoranide menüüde seas kõige mitmekesisem, ning Grande Buffet restoran on kahtlemata meie laevade restoranidest kõige populaarsem, mille külastus on paljudele meie külalistele kindlasti üks merereisi kõrghetki,” ütles Tallink Grupi peakokk Anti Lepik.