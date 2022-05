Tuntud Soome majutusettevõte ostab kohaliku turuliidri Estonishing Stay ja laieneb jõudsalt Eesti turule

Bob W on tehnoloogiapõhine külalismajandussektori ettevõte, mille külaliskorterites on kasutusel täisautomatiseeritud ning uudse tehnoloogiaga lahendused, pakkudes seeläbi mugavat ja kaasaegset alternatiivi hotellidele ja lühiajalistele üürimajutustele. Ettevõte tegutseb Eestis, Soomes, Hispaanias ja Ühendkuningriigis ning plaanib lähiajal laieneda ka Saksamaale ja Madalmaadesse.

Kuigi Bob W asutati vahetult enne majutussektorit tabanud üleilmset kriisi (koroonapandeemiat), on sellest kiiresti saanud külalismajandussektori tõusev täht. Viimase aastaga on ettevõte kasvatanud oma tulu 18 korda ning pälvinud klientidelt erakordselt kõrge hinnangu (keskmine hinnang alates asutamisest 4,8/5). Bob W klientideks on nii era- kui ka ärikliendid, sealhulgas rahvusvahelised idufirmad ja tehnoloogiaettevõtteid nagu Bolt, Veriff ja Pipedrive.

Bob W laieneb aktiivselt üle Euroopa ning soovib kinnisvarapartnerite ja investorite kaasabil laiendada tegevust kõikidel turgudel. Ettevõtte tegevjuhi ja kaasasutaja Niko Karstikko sõnul on Estonishing Stay Apartmentsi ostmine nende esimene suurem samm kasvustrateegia elluviimisel ning kindlasti on oodata sarnaseid ühinemisi ja koostöid ka teistel turgudel. „Meil on väga hea meel, et Estonishing Stay liitub Bob W perekonnaga. Ühinemine toob meie meeskonda väga talendikad inimesed ning väärtusliku kinnisvaraportfelli 85 hubase korteriga Tallinnas ja Tartus. Kasutades Bob W tehnoloogiat, ressursse ja oskusi, saame kindlasti anda olulise lisaväärtuse ka Estonishing Stay kontseptsioonile,“ usub Karstikko.