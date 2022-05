Lennureisijate arv on taastumas, kuid piletihinnad kasvavad

Suvises lennuplaanis on rekordiliselt lende 50 sihtkohta, neist 36 regulaarliinidel, ülejäänud on tellimuslendude seeriad.

"Lennufirmad on aktiivsed ja sihtkohti on täna sama palju kui aastal 2019. Need küll natuke erinevad [varasemast], aga sihtkohti on siiski väga palju, nii et võimalusi on küll ja veel," sõnas Tuvike.