Kolm lõunanaabrite superspaad, mis ei meelita vaid sooja veega

Hotell Grand Hotel Kempinski Riga asub Läti rahvusooperi kuulsa hoone vastas Riia vanalinna südames, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Siin saavad hotelli- ja linnakülalised nautida täiesti uutmoodi mugavust ja elegantsi: 141 luksuslikku tuba ja apartementi, kaks restorani, kaks baari ja kuus konverentsisaali, sealhulgas Grand Ballroom. Kõiki külastajaid ootavad ees kaunid vaated Läti pealinnale, laitmatu teenindus ja loomulikult maailmatasemel spaakompleks Kempinski The Spa.

Hotellis, mis võib uhkustada oma külalislahkuse ja võõrustamise pikaaegse kogemusega, on 165 tänapäevaselt sisustatud numbrituba, mille rõdudelt ja terrassidelt saab ööpäeva igal tunnil nautida hingestavat panoraami Läänemerele. Kõrgeima klassi restoranid, mis pakuvad nii Itaalia köögi hõrgutisi kui ka rikkalikku mereandide ja grilltoitude valikut, on tõestanud end kui suurepärased eeskujud pidulaua katjana ning erineva suurusega ürituste teenindajad.

Kempinski The Spa hõlmab luksuslikku sauna Pirts Suite, puhkesaali, basseini, mudaprotseduuride ruumi Rasul, biosauna ja jõusaali. Peale selle on Kempinski The Spa Briti hoolduskosmeetika kaubamärgi 111SKIN ametlik esindaja. Kaubamärgi asutas plastikakirurg Jannis Alexandridis koos vananemisprotsesside kiirenemist uurinud teadlastega.

Spaaprotseduuride valikusse on lisandunud 111SKINi kosmeetikatoodetel põhinevad näo- ja kehahooldused.

Black Diamond on näonahka sügavuti noorendav ja pinguldav protseduur. 80 minutit / 135 eurot

Dramatic Healing on taastav protseduur põletikulisele ja ärritunud näonahale. 50 minutit / 105 eurot, 80 minutit / 135 eurot

Roosa kvarts kujutab endast kolmetasandilist näomassaaži stressi ja pinge kõrvaldamiseks tundliku naha rahustamise teel. 50 minutit / 105 eurot, 80 minutit / 135 eurot

Black Diamond kehale on skulptureeriv protseduur: autoritehnikaga tehtav massaaž ja ainulaadsed tooted ergutavad rakkude uuenemist, mille tulemusena on keha paremas toonuses; protseduuri ajal näole tehtav kiirmask aga niisutab nahka ja modelleerib näoovaali. 80 minutit / 125 eurot

Wellton Riverside SPA Hotel

Wellton Riverside SPA Hotel on Riia vanalinnas asuv kõrgetasemeline neljatärnihotell, mille lähedusse jäävad nii vaatamisväärsused kui ka ostu- ja ärikeskused. Just nagu neli Daugava silda, mida saab hotelliakendest imetleda, ühendab ka Wellton Riverside Hotel tänapäevase ja ajaloolise, erinevad kultuurid, keeled ja inimesed.

Hotelli keldrikorrusel asub Riia vanalinna suurim spaakompleks Riverside. Seal saab igaüks pärast sündmusterohket päeva lõõgastuda ja energiavarusid täiendada. Spaakompleksis on veepark, kuhu kuuluvad ujumisbassein külalistele, massaažibassein, mullivann, külmaveevann, saun, seedripuust aurusaun, ürdisaun ja Türgi saun. Kompleksis on ka massaažitoad, privaatne spaa-ala ning eraldi ruum õllevannides mõnulemiseks. Kõigile on saadaval kardio- ja jõutreeningu seadmetega varustatud tänapäevane jõusaal.

Baar-restoran After... asub Riia vanalinnas Wellton Riverside SPA Hoteli esimesel korrusel. Seal on mitmekesine traditsioonilisest Euroopa köögist inspireeritud toidu- ja joogivalik. Iga külaskäigu jooksul hoolitseb teie heaolu eest hotellipersonal, kes tagab teile tasemel klienditeeninduse ja toiduelamuse. See on suurepärane koht ärikohtumisteks, sõpradega aja veetmiseks või romantiliseks kohtinguks.

Hotelli kaheksandal korrusel asuvalt kaunilt terrassilt avaneb unustamatu vaade Riia linnale.