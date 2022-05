Ellujäämisõpetused eesti keeles: vaata kodumaistest Youtube'i kanalitest, kuidas looduses hakkama saada

MATKaTV on Youtube’i kanal, kus peaasjalikult räägib juttu mitmetest teleprojektidest tuntud rännu- ja videomees Väino "Väinz" Laisaar. Aga sõna saavad seal ka teised oma ala spetsialistid. Seega, kui sind huvitavad erinevaid toodete ja tegevuste nõuanded looduses liikujatele, siis on see kanal just sinu jaoks.