VIDEO | Suitsu matkarajal saab imetleda tärkavat loodust ja puhata taastatud heinaküünis

RMK Suitsu matkarada asub Matsalu rahvuspargis Lääne-Eestis. Tegemist on kokku 1.3 kilomeetri pikkuse edasi-tagasi pinnasrajaga, mis kulgeb Suitsu jõe luhaniidul Matsalu rahvuspargis. Matkarajal on kõige huvitavam liikuda varakevadel, varahommikul või hilisõhtul, kui on loomade ja lindude aktiivseim tegutsemisaeg.