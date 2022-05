Reisimisest sõja ajal: kõige paremini töötab murelike klientide jaoks kuvatõmmis reaalaja lennutaevast

Go Traveli partnersuhete juht Age Põder kinnitab, et sõda Ukrainas on reisijate südamesse toonud sama suure mure kui kahe aasta tagune koroonapandeemia algus. "Inimesed helistavad ja uurivad, kas nende reis läheb ikka välja," räägib Põder. "Kui töötad reisibüroos, siis pead ruttu õppima. Imekiirelt oleme pidanud ümber kehastuma viroloogiaekspertidest sõjaspetsialistideks, et kliente rahustada ja informeerida. Kõige lihtsam viis on leida need, kelle järgi joonduda ja kellele toetuda. Lisaks Arkadi Popovile, Irja Lutsarile ja Andres Meritsale jälgime nüüd Teet Kalmust, Rainer Saksa ja muidugi Volodymir Zelenskyt. Seega monitoorime me iga päev pingsalt olukorda, oleme ühenduses ka oma kohapealsete partneritega ning juhindume välisministeeriumi nõuannetest. Klientide turvalisus on meile kõige olulisem ja peale igahommikuste rindeuudiste läbitöötamist oleme saanud seni kõigile kinnitada, et mingit ohtu me nende reisile ei näe." Age Põdra sõnul töötab murelike klientide jaoks kõige paremini kuvatõmmis reaalaja lennutaevast. "See lisab kindlust ja teadmist, et üle ohtlike alade ei lenda praegu ükski lennuk."