Inimesed planeerivad taas reise pikemalt ette. Põhjusteks koroonahirmu kadumine ja hinnatõus

Reisibuum on lahti läinud ja isegi need inimesed, kes kaks aastat pandeemia pärast ei reisinud, on hakanud päikesepuhkusi broneerima. Kui alguses osteti reise ettevaatlikult ja vaid lühikest aega ette, siis nüüd julgevad inimesed juba pikemaid plaane teha. Ka üldine hinnatõus paneb inimesed varakult broneerima, et saada järgmise hooaja reis odavamalt kätte.