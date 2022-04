Ööpäev viivitust. Reisijad kiruvad lennufirmat. Ootama pidid ka väikelapsed

Lend lükkus 24 tundi edasi olukorras, kus inimesed ootasid juba Tallinna lennujaamas. Veel hullem, sama lennuki tagasilennule Tenerife pool kogunes juba ka ootajaid. Üks lastega perekond andis pagasi ära juba eile kell 12:30, kuid lootus tagasi lennata on alles täna enne kella 15 paiku.

Facebooki grupis "Tenerife eesti keeles" on inimesed jagamas oma värskeid ja ka varasemaid kogemusi Smartlynxiga. Reisija Olavi, kes teema alustas, kritiseerib lennufirmat just kommunikatsiooni puudulikkuses. Pikki tunde ei antud reisijale otse midagi teada, kuni ühtäkki tulid sõnumid telefoni järjest. „11 tundi täielikku vaikust,” kirjutab ta.

Teine kirjutaja teadis rääkida, et ta sõbrad istuvad kella 12:30st kahe- ja nelja-aastase lapsega Tenerife South lennujaamas. „Pagas kõik ära antud, mitte midagi ei saa kätte ja ka mitte kedagi ei saa kätte. Me ise läheme kohe varsti kella 00:55 Šveitsi lennule, tundub, et kohtume nendega veel,” kirjutas ta.

Veel üks reisija, kel samuti 2- ja 4-aastane laps kaasas ütles, et infot ei tulnud enne kui nad juba lennujaamas olid. Siis oli info edastamine operatiivne. Kui saadi teada, et lend on homme, siis said nad ka hotelli. See toimus küll Tallinna poolel.

Varasemat kogemust jaganud reisija kirjutas: „Mäletan oma augustikuist Kreeta reisi - 11 tundi Heraklioni lennujaamas lõksus. 0 infot.”

On näha, et hommikul lend Tallinnast väljus ning teisel pool on ootajatel nüüd lootus, et nad saavad samuti pühade ajal siiski liikuma. Prognoositav aeg tagasilennuks on 14:40.

Eile andis Smartlynx lennureisijatele pidevalt lootust, et lennule saab minna. Juba viidi nad Tallinna lennujaamas ka lennukile viivasse tunnelisse ootama, kuid sealt saadeti nad ikka tagasi. Loe eilset lugu siit.

Lennufirma vabandab