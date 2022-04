FOTOD | Pühad rikutud. Smartlynx ei saa Tallinnas lennukit liikuma, reisijad saadeti koju

Samal ajal on neid, kes soovivad pühade ajal sama lennukiga Tenerifelt tagasi saada. Tundub aga, et seal on meeleolud paremad.

„Smartlynx tembutab jälle! Täna kell 9:15 Tenerifele väljuma pidanud reis lükati juba teist korda edasi! Lennukitäiele inimestele lubati esimese hooga, et reis väljub kell 12:00, kuid siiski ei suudeta lubadust täita. Järgmine aeg on lausa 16:20! On hetkel olemas toidukupongid, mis edasi saab, ei tea keegi. Ilusaid pühi!” kirjeldas reisija, kes muretseb ka nende pärast, kes ootavad Tenerifel.

Lugeja saatis pildid ka õhtul, kus lendu jätkuvalt edasi lükati. Pidevalt oli jutuks tehnilised probleemid. Lennuk oli olemas, aga lendu tõusta ei saanud.

Kella 20 paiku andis üks lugeja teada, et viimaks teatati, et tulge tagasi homme. Lend peaks väljuma kella 9 paiku.

Teine lugeja saatis aga soojad tervitused Tenerifelt. Tundub, et seal ei ole meeleolud nii kurvad kui Tallinnas:

"Olen Tenerifel ja olen siia lõksu jäänud. Kahjuks tõesti kodused plaanid lükkuvad edasi, kuid lohutame end sellega, et saime siia jääda kauemaks. Loomulikult on ebamugav selline suhtumine/käitumine, aga pole midagi parata. Tenerifel on ilm väga hea ja saame veel enne lennujaama minekut viimase päikse peale kahte nädalat puhkust. Soovin kõigile kaasreisijatele kannatust ja külma närvi ning loomulikult soojad tervitused Tallinna lennujaamas

ootavatele inimestele!"

Lugeja saatis Tenerifelt ka foto:

Smartlynxil on ainuüksi aprillis juhtunud juba kaks suuremat hilinemist, millest muuhulgas on andnud Facebookis teada Lennuabi.

"SmartLynx Airlines’i tänane, 14. aprilli tšarterlend MYX585 Tallinn-Hurghada hilines ligi 6 tundi ja samavõrra hilineb ka tagasilend MYX586 Hurghada-Tallinn. KÕIKIDEL nendele lendudele pileti või pakettreisi ostnutel on õigus kompensatsioonile 600€ reisija (ka alaealise) kohta ja seda sõltumata reisikindlustuse olemasolust,” teatasid nad alles eile.