FOTOD | Pühad rikutud. Pidevalt hilinemisega silma paistev lennufirma narritab taas kliente

Lugeja annab teada, et on koos lennukitäie reisijatega Tallinna lennujaamas ning oma hilinemiste poolest juba legendaarseks muutunud Smartlynx on nende lendu juba kaks korda edasi lükanud. Samal ajal on neid, kes soovivad pühade ajal sama lennukiga Tenerifelt tagasi saada. Tundub aga, et seal on meeleolud paremad.