Mida teha algaval nädalavahetusel? Osale leivafestivalil, käi tasuta muuseumis või ööbi Lennusadamas.

Laupäeval saab Tartus minna giidiga tuurile Laulupeo radadele. Tallinnas toimub aga samal ajal tuur Kadriorus, kus vaadatakse põgusalt üle klassikalised vaatamisväärsused, aga suurem rõhk on selle kandi varjupoolel. Lisaks lahendatakse ära müsteerium, miks on Poska tänaval tupiktrammitee, mida kunagi ei kasutata. Lisaks on laupäeval kell 14 viimane võimalus külastada näitust „Pikipiirijooksja, rotipüüdja ja müüriladuja” koos kuraator Gregor Tauliga. See leiab aset Kunstihoone Galeriis.