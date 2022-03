Ära unusta enne reisi kontrollida: paljud populaarsed sihtkohad nõuavad endiselt PCR-proovi

Enne mistahes reisile minemist on oluline siht- ja transiidiriigi koroonapiirangud üle kontrollida, mida saab mugavalt teha näiteks Confido kodulehel asuva IATA Timatic rakenduse kaudu, ning vajaduse korral saab broneerida aja vajalikuks proovitulemuseks broneerimissüsteemis .

Ameerika Ühendriigid, Tai kuningriik, Indoneesia ja teisedki maad nõuavad peale negatiivse proovitulemuse sisenemiseks ka vaktsineerimistõendit. “Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on endiselt väga mõistlik ka siis, kui välismaale minekut plaanis pole, kuid reisile minnes on kaitsepookimine peaaegu vältimatu,” nentis Martin Talu.

Kel on proovi andmine viimasele minutile jäänud, siis Tallinnas Nautica, Rocca al Mare ja Lasnamäe Centrumi kiirkliinikus ning Tartu Lõunakeskuse kiirkliinikus on võimalik teha PCR-kiirtest, mille tulemuse ja reisisertifikaadi saab kätte kolme tunniga. PCR-kiirtesti tegemiseks on vaja broneerida aeg Confido broneerimissüsteemis.