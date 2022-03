Antarktikast leiti lõpuks üles kuulsa polaaruurija laev — enam kui 100 aastat pärast selle uppumist

HMS Endurance, mis uppus 1915. aastal, leiti 3 008 meetri sügavuselt Weddelli merest, Falklandi saartest lõuna pool. Laeva leidmine oli ekspeditsiooni Endurance22 eesmärk, kuid selle eesmärgi täitmise osas olid ekspeditsiooni korraldajad väga kahtleval seisukohal, sest laeva on varemgi otsitud, kuid alati edutult. Endurance22 juht Mensun Bound on ekspeditsioonile eelnevates intervjuudes isegi sellist nalja teinud, et kui nad Endurance'i tõepoolest leiavad, oleks see tema elu absoluutne tipphetk, nii et pärast seda saab tema elu ainult allamäge minna.