TULUM | Mehhiko parimatest rannapidudest maiade varemete ning meeliavardavate spirituaalpraktikateni

TULUMI REISIJUHT

Tulum on tõeline boheemlaste paradiis türkiissinise Kariibi mere ääres, mis pulbitseb maitsekalt disainitud hotellidest, spirituaalsetest keskustest ja restoranidest, mis on täppi pannud nii maitseelamuste kui atmosfääri poolest. Tulumi spirituaalne skeene on midagi enneolematut oma ebatavaliste joogatundide, meditatsioonipraktikate, sakraalsete kakaotseremooniate ning paljude muude keha ja vaimu avardavate praktikatega. Seda kõike pakub Tulum lisaks poseerivatest mõjuisikutest kubisevatele rannabaaridele ja -klubidele ning tihkele džunglile, looduskaitsealadele, delfiinivaatlusele, koopasukeldumistele ja ATV-dega sõitmisele.

Endisest kalurikülast on saanud üks Mehhiko eksklusiivsemaid ja populaarsemaid sihtpaiku.

Riiki pääsemine:

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Mehhikos viisavabalt kuni 180 päeva ühe aasta jooksul.

Eraviisiliselt (s.o mitte turismipaketi raames, vaid iseseisvalt reisides) Mehhikot külastavatel isikutel peab olema ette näidata tagasisõidupilet. Kui kutsujaks on Mehhiko kodanik, on piiril vajalik esitada kirjalik küllakutse ning olla valmis esitama lisateavet kutsuja kohta (kutsuja elukoht, kontaktid jms).

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual (TIM). Sisestades reisisihi, passiandmed ja reisi eesmärgi, saate teavet viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja lisanõuete kohta.

Eestil puudub Mehhikos välisesindus, seetõttu on soovitatav tutvuda teiste riikide reisiinfo ja reisihoiatustega (Suurbritannia, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia).

Kuidas minna?

Tulumis lennujaama ei ole, kuid ühe-kahe ümberistumisega on võimalik lennata näiteks Helsingist Tulumist ligi 130 kilomeetri kaugusele Cancuni. Sageli on üks ümberistumine mõnes USA linnas.

Millal minna?