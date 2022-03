Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Tallinn

Pealinna restoranides käib vilgas sagimine – käimas on Tallinna Restoranide Näda l. See on ülipopulaarne üritus, mille raames saad nädala jooksul erinevates restoranides proovida erimenüüsid ja seda täitsa hea hinnaga. Vali välja ja broneeri laud.

Neljapäevast laupäevani on toimub Tallinnas, Tartus ja Viljandis Tudengijazzi festival TUJA – kõige pikema traditsooniga jazzmuusikafestival Eestis.

Üks kõnekas näitus Fotografiskas on hetkel Hassan Hajjaj " Vogue, araabia erinumber ". Autori sõnul pole õiglane, et lääne moefotodel kasutatakse Marokot vaid kauni taustana, jättes sellest välja kultuuri tõelise näo. Sellest lähtuvalt ostustas Hajjaj luua omaenda moeseeria, et kummutada stereotüüpe ning tuua esile ebatavalisi ja kompleksseid Maroko persoone.

Botaanikaaias näeb sel nädalavahetusel midagi väga ilusat – toimub iga-aastane paljukülastatud orhideenäitus , kus on loodusest pärit haruldasi liigid kõrvuti inimeste aretustööna ilmavalgust näinud sortidega.

Reedel, 11. märtsil toimub Helitehases metalkontsert toetamaks Ukraina abivajajaid. Kogu piletimüügitulu annetatakse Ukrainale läbi Punase Risti. Laval Mört, Metsatöll ja Horror Dance Squad.

Kanuti Gildi saalis on käimas Made in Estonia Maraton – 15. korda toimuv etenduskunstide lühivormide festival. Osalemise ainukeseks tingimuseks on, et kuni 10-minutiline etteaste oleks valminud spetsiaalselt maratoni jaoks.

Põhja-Eesti

Põhja-Eestis arutatakse reedel selle üle, kas kummitused on siis olemas või mitte? Jaak Juske kummituslugude õhtu viib sel korral Padise mõisa, mis on üks kurikuulsamaid kummitushooneid Eestis. Võttis jalad värisema? Tule ja naudi hirmuhigi.

Tallinnast ida poole sõites saab vastused küsimusele, milline nägi saladuslik Hara sadam välja siis, kui allveelaevad seal demagnetiseerimas käisid. Tollest ajast on säilinud vaid üksikud fotod ja infolehed. Näitust näeb Hara sadamas.