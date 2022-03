Vene reisijad leidsid tagaukse, mille kaudu pääseda Euroopasse

Belgradi neutraalne suhtumine konflikti tähendab, et lennufirma Air Serbia võib teenindada Venemaad. Nende jätkuv lennutegevus on venelaste jaoks värav Euroopasse.

Belgradi lennujaama müügiagendi sõnul on lennuettevõtja alates sõja algusest eelmisel kuul vähemalt kahekordistanud Moskvasse ja Peterburi suunduvate lendude mahtu. "Me oleme muutunud sõlmpunktiks, üsna ootamatult," ütles anonüümseks jääda sooviv müügiagent. "Ma ei tunne end hästi, kui ma teiste õnnetusest kasu saan, aga see on uskumatu. Peaaegu kõik lennud on täis broneeritud ja pileti kõrge hind ei ole takistus."