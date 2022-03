Kruiisilaevad enam Venemaa sadamatesse ei seila: neid asendavate peatuste hulgast leiab ka Saaremaa

Oma liinide peatamisest või ümbersuunamisest on teatanud juba paljud kruiisifirmad. Toome ära viimase info, mille kruiisifirmad on avalikkusele andnud. Esialgu on neist paar tükki teatanud Eesti sadamate külastamisest, aga kuna paljudel kruiisifirmadel on läbirääkimised uute peatuste teemal veel pooleli, võib arvata, et neid lisandub veelgi.

Viking River Cruises

Liin tühistab kõik 2022. aasta väljumised oma Kiievi, Musta mere ja Bukaresti marsruudil. Sellest on juba teavitatud reisijaid ja reisikonsultante, keda väljumiste tühistamine puudutab.

Scenic

Ettevõte on peatanud kõik Scenicu ja Emeraldi 2022. ja 2023. aastale planeeritud Venemaa jõekruiisid.

Norwegian Cruise Line

Kruiisiliin jätab Peterburi oma reiside peatuskohtade hulgast välja kõikidel 2022. aasta kruiisidel.

"See on suur pettumus, sest Peterburi on üks Läänemere peatuste kroonijuveele," ütles Norwegian Cruise Line Holdings'i tegevjuht Frank Del Rio otsust kommenteerides.

Norwegian Cruise Line-i pressiesindaja ütles, et kruiisiliin kinnitab asendussadamad peagi ning teavitab kõiki sellest mõjutatud kliente ja reisikonsultante niipea kui võimalik.

Atlas Ocean Voyages

Kruiisifirma Atlas Ocean Voyages korraldab käesoleva aasta hilissuvel kaks Balti kruiisi, kuid marsruute muudetakse, et Peterburi jääks välja. 26. augustil ja 7. septembril Hamburgist Kieli kulgevad reisid, mõlemad uhiuue laevaga World Navigator, külastavad Peterburi asemel Kotkat Soomes ja Mariehamni Ahvenamaal.

Lisaks hea uudis Eesti turismisektorile — 7. septembril algav kruiis teeb peatuse ka Saaremaal, kus laev randub Kuressaare piiskopilinnuse lähedal sadamas.

Windstar Cruises

Kõik kruiisifirma Windstar Cruises reisid Musta mere piirkonnas on tühistatud ja Läänemere marsruudid on muudetud, et vahetada Peterburi külastused mõne muu kui Venemaa sadama vastu.