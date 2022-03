Ükski igavene reegel pole igavene. Esimene lennufirma loobub maskinõudest pardal

"Reisijate ohutus on meie prioriteet, seega oleme loonud uued näomaskide kandmise eeskirjad, et reisijad teaksid täpselt, mida meiega reisides oodata," kirjutab Jet2 oma juhendis ja lisab: "Meie lennujaamades või lennukites ei ole näomaskide kandmine enam seadusega nõutav, kuid vastavalt Ühendkuningriigi valitsuse juhistele on maskikandmine nendes ruumides siiski soovituslik."

Otsuse maskikandmise kohustuse kaotamise kohta tegi Jet2 pärast seda, kui Ühendkuningriik loobus Inglismaal nõudest kanda avalikes kohtades näokaitset. Valitsus on andnud suunised, et "ettevõtjad võivad ise kehtestada oma nõuded näomaski kandmise kohta".

"Kuigi Ühendkuningriigi eeskirjad on leevenemas, on British Airwaysiga lennates näomaski kandmine endiselt kohustuslik," kirjutab lennufirma. "Me jätkame seda poliitikat, et kaitsta meie kõige haavatavamaid kliente."