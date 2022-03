Lennukeeld Venemaa õhuruumis lõi Finnairi kaardid sassi, oodata on ka koondamisi

Aasia ja Euroopa vahelisest reisijate- ja kaubaveost tuli enne pandeemiat üle poole Finnairi tuludest. Pandeemia ajal on paljud Aasia riigid reisimist piiranud, kuid siiski on Finnairi Aasia lendudele olnud alati suur nõudlus ning lennufirma on pandeemia jooksul teenindanud paljusid oma Aasia liine.

Venemaa õhuruumi vältivate lendude ümbersuunamine lisab halvimal juhul lennuajale mitu tundi ning pikem marsruut ja lennukikütuse kallinemine vähendab tugevalt lendude tasuvust. Lisaks ei pruugi reisijad Aasiasse lennates enam Finnairi teenust eelistada, kui lennufirma ühendus Aasiaga ei ole teiste lennufirmade omast kiirem.

"Kuna Venemaa õhuruum on suletud, on Finnairil lende vähem ja kahjuks ka meie töötajatel vähem tööd," ütles Finnairi tegevjuht Jaakko Schildt. "Suur osa meie töötajatest on olnud pandeemia ajal pikalt sundpuhkusel, nüüd peame ilmselt osa töötajaid koondama ja meil on sellest väga kahju," lisas ta.

Finnair lendab praegu Venemaa õhuruumist ümbersuunatuna veel Singapuri, Bangkoki, Phuketisse ja Delhisse, samas kui mõned teised Aasia liinid on vähemalt 9. märtsini peatatud.

Alates tänasest, 9. märtsist jätkab Finnair taas Tokio liinil ning uuritakse, kas tasub jätkata Hiinasse ja Lõuna-Koreasse lendamist, kui ei saa kasutada Venemaa õhuruumi.

Finnairi kasutasid Aasiasse lendamisel reisijad kogu Euroopast, kuna nende lühike lennuaeg kaugetesse Aasia riikidesse andis neile konkurentsieelise teiste lennuühenduste kasutamise ees.

Kuna Finnairi lennuajad Aasia riikidesse on pikenenud, on Finnair palunud reisijatel võtta lendudele kaasa oma snäkke, kuna pikkade lendude toitlustamine on paika pandud Venemaa õhuruumi sulgemise eelsete lennuaegade järgi.

Allikad: Finnair, ScandAsia, LoyaltyLobby