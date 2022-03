FOTOD | Rüsijää on Pärnu ranna muutnud paeluvaks kuumaastikuks

Pärnu rand pole eestlaste lemmikrand mitte ainult suvel, vaid ka talvel — eriti nüüd, kui rüsijää on selle kujundanud omapäraseks kunstiteoseks. Rand on inimesi täis, julgelt võib veel ka minna merejääle uisutama või niisama kõndima ja looduse meistrikäe loomingut imetlema. Mõned inimesed on lisanud väljapanekule ka oma taieseid, aga Reisijuhi jõud jääkamakatest kahjuks üle ei käinud. Turnimisvõimalus sai see-eest maksimaalselt ära kasutatud ja juba kevadine päike tegi õhtuks põsed kenasti punaseks. Suur aitäh loodusele, et ta korraldab inimestele selliseid pinget maandavaid interaktiivseid väljapanekuid ka raskel ajal nagu praegu.