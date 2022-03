Tallinki Romantika siirdub enne laeva pikaaegset prahtimist plaanilisse tehnohooldusse Soome

“Romantika on meil juba järjekorras kuues laev, mis läbib korralise tehnohoolduse alates eelmise aasta detsembrikuust kokku kuue kuu jooksul. Meie plaanid näevad ette ühtekokku kaheksa laeva korralist dokkimist käesoleva aasta esimesel poolaastal ettevõtte laevastiku 5-aastase uuendamise kava raames, mis näeb ette, et kõik meie laevad läbivad kaks korralist hooldust viieaastase perioodi jooksul. Seda mõistagi seetõttu, et meie laevad oleksid parimas võimalikus korras enne eelseisvat kevad-suvist hooaega, ning antud juhul Romantikat silmas pidades, et laev oleks heas tehnilises seisus peatselt algavaks pikaaegseks tšarteriks – et meie laevad võiksid jätkuvalt pakkuda suurepärast teenindust meie headele klientidele ja koostööpartneritele nii kodusel Läänemerel kui ka kaugematel vetel,” ütles Tallinki laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.