Idee nädalavahetuseks | Peipsi järvel ootab huvilisi Kalaküla, kus leiab põnevaid tegevusi kogu perele

4. märtsil püstitatakse Peipsi järvele kaheks päevaks Kalaküla telklinnak, kus püütakse kala, tutvustatakse erinevaid püügivahendeid ja -nippe, on vanade jääpuuride näitus, presenteeritakse ajaloolist ööbimise kõda Peipsil ning toimuvad töötoad jääiglu ehitamises, kalapüügis ja kalatoitude valmistamises kohapeal püütud kalast. Igas korralikus külas peab olema ka kõrts ja selle koha täidab ULA baar, mis on juba kaks aastat Tartus lumebaari pidanud ning nüüd seab end üles Peipsi jääle. Kui külm poeb kontidesse, on võimalik end saunas soojendada.