Ära võta hotellist seepi kaasa, sellega saab päästa elusid

Organisatsioon Clean the World on alates 2009. aastast töötanud selle nimel, et kasutatud seebitükid hotellidest kokku koguda, ümber töödelda ja jagada maailma vaeseimates piirkondades elavatele inimestele, kes seebiga pestes antisanitaarsetes tingimustes levivaid haigusi ennetada saavad. Suremus langeb, kuna seepi ei visata prügikasti.

Clean the World asutaja Shawn Seipler tuli seebikogumise mõttele tänu oma sagedastele tööreisidele, kus ta ühel hetkel märkas, et seebid võetakse hotellide vannitubades küll pakendist välja ja kasutatakse veidi, kuid enamus seebitükist jääb siiski alles ning toateenindajad viskavad selle lihtsalt ära. Iga päev heidetakse maailmas prügi hulka miljoneid seebitükke. Kui Seipler hiljem adus, et paljudes piirkondades on korralik käte pesemine probleemiks ning seebiga käsi pestes saaks igal aastal ära hoida miljonite laste surma, tekkis tal mõte seepe koguma ja ümber töötlema hakata.

Firma alustas 2009. aastal koostööd Põhja-Ameerika hotellidega ning laienes 2014. aastal Aasiasse ja 2015. aastal Euroopasse. Praeguseks teevad ettevõttega koostööd juba enam kui 8000 hotelli üle maailma, kokku 127 riigist. Hong Kongi rajatud seepide ümbertöötlemiskoda steriliseerib ja töötleb seepi India ja Kagu-Aasia abivajavate piirkondade jaoks.

Arengumaadesse on ettevõtte tegutsemisaastate jooksul tarnitud juba 63 miljonit ümbertöödeldud seebitükki ning lisaks tehakse haigusi ennetavat tööd kodutute lastega. Organisatsioon võtab annetustena vastu ka šampooni, palsami ja puhastuspiima jääke, et valmistada neist hügieenitooteid inimestele, kes on sattunud looduskatastroofidesse.

Clean the World ei võta vastu pesemisvahendite väikeannetusi. Hotellikülastajad saavad oma panuse anda nii, et nad ei võta hotelli vannitoast seebitükki ja šampoonipudelit koju kaasa. Rahalised annetused ja vabatahtlik töö on aga oodatud.