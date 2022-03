Eesti üks suuremaid reisikorraldajaid avas suvehooajaks Türgis uue sihtkoha

Türgis asutatud rahvusvaheline reisikorraldaja Coral Travel Estonia, mis sel aastal tähistab oma kontserni 30. juubelit, jätkab turvaliselt Eesti turistide puhkusele saatmist Hurghadasse ka märtsikuus. Reisikorraldaja avaldas oma kanalites, et ei läbi oma marsruudil Ukraina ja Valgevene õhuruumi. Kõik lennuajagraafikud jäid samadeks.

Coral Travel Estonia kommenteeris, et turistid broneerivad praegu reise Egiptusesse ja avaldavad väga suurt huvi ka Türgi 2022. aasta suvehooaja vastu. Coral Travel on ainuke reisikorraldaja, mis lendab Türki lennufirmaga Turkish Airlines — selle lennuvedaja teenusega on Eesti reisijad äärmiselt rahul, seda näitas ka viimase aasta suvehooaja reisikorraldaja statistika. Aastal 2022 toob Coral Travel turule kauaoodatud puhkusepaketi Bodrumisse Türki koos sama lennuvedaja Turkish Airlines'iga. Reisikorraldajad ei ole Eesti turule Bodrumit pakkunud umbes 10 aastat.

Bodrum on Türgi edelaosa kuurort, mis meelitab puhkajaid mitte ainult oma ranna, mere ja suurepärase ilmaga, vaid ka antiikajalooga. Stiilne ja šarmantne Bodrum on erakordselt võluv linn, mis asub looduskaunis kohas Bodrumi poolsaare lõunarannikul. Olenemata asukohast, on meri alati lähedal.

Bodrum on üks uuemaid Türgi kuurorte ja seal viibimine meenutab rohkem puhkust Vahemere ääres. Bodrum on maailmas tuntud kui turistide paradiis, kus on võluv loodus, erinevad ajaloolised vaatamisväärsused, türkiissinine meri, kerge Vahemere kliima, kaasaegne transport ja elav ööelu. Bodrum on poolsaar, mis asub Edela-Egeuse piirkonnas Muğla provintsis. Reisikorraldaja lendab Bodrumisse alates septembrikuust 2022, kokku tuleb 5 väljalendu erinevate puhkusepikkustega. Reisikorraldaja pakub mugavaid lennugraafikuid.