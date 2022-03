BRASIILIA REISIPÄEVIK | Kuuldes, et olen koroonapositiivne, läks lennufirma teenindaja hüsteeriasse

Ma sõitsin Uberiga lennujaama ja olin õnnetu, et pidin lahkuma Brasiiliast. Minu jaoks oli see reis olnud imeline. Päev enne olin teinud koroonatesti lennujaamas, sest ei leidnud kliinikut, mis oleks pakkunud tulemuste kättesaamist 24 tunni jooksul. Lennujaam oli ainukene koht, mis pakkus sobivat PCR testi, mille tulemus oli valmis 6-12 tunni jooksul.

Tom Jobim lennujaamas oli segane süsteem: ühelt korruselt tellisin ja maksin testi eest, aga proovi võtmine toimus (ja tulemused sain kätte) hoopis lennujaama teisest otsast. Seega oli vaja varuda aega, sest pidin ootama kahes järjekorras, ning eestlasena vihkan järjekorras passimist. Keegi ei selgitanud, kuidas välismaalased saavad internetis näha testitulemust ja mina sain aru, et see võimalus oli loodud ainult kohalikele. Seega läksin järgmisel päeval kohapeale tulemusele järgi (umbes kolm tundi enne lennuki väljumist).

Meid suunati teisele korrusele, sest pidime lennufirmale teada andma testitulemusest ning küsima edaspidiseid juhendeid. Kuuldes, et olen koroonapositiivne, läks lennufirma teenindaja hüsteeriasse ja karjus mu peale, kuna viibisin seal viirusega. Sõbranna üritas selgitada, et saime tulemuse teada alles kohapeal ja ma olen täiesti terve, kuid teenindaja oli väga endast väljas ja meid saadeti äärmiselt ebaviisakalt leti juurest minema. Õnneks leidsime normaalse töötaja, kes selgitas rahulikult Brasiilias kehtivaid reegleid ja saime vajaliku informatsiooni kätte. Helistasin ka koheselt kindlustusele, kust öeldi julgustavalt, et kõik on korras ja tuleb täita avaldus nende koduleheküljel. Uskumatu, et vanasti reisisin kindlustamata. Pandeemia ajal ilma reisikindlustuseta kohe kindlasti ei saa.